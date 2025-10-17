Кинолог пояснил, почему не стоит заводить животному компаньона

Многие хозяева, уходя из дома, переживают, что их питомец скучает в одиночестве. Желая решить эту проблему, они часто принимают решение завести второе животное — компаньона для первого. Казалось бы, простое и логичное решение должно принести только радость и оживление в дом. Однако, по мнению экспертов, такая тактика является распространенной ошибкой. Как поясняет ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц, идея, что питомцам станет веселее вместе, это иллюзия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, вместо дружбы между животными с первого дня возникает жесткая конкуренция за еду, внимание хозяина и жизненное пространство. Некоторые пары со временем привыкают друг к другу, но другим это не удается, и тогда мирное сосуществование может перерасти в открытые конфликты вплоть до драк.

Кинолог отметил, что особенно сложная ситуация складывается, когда в одной квартире живут две собаки. В отличие от кошек, которые могут вертикально разделять территорию, забравшись на высоту, собакам делить нечего. Владельцу придется приложить значительные усилия, чтобы «прикатать» питомцев друг к другу, постоянно мирить их и регулировать их отношения. Для этого необходимы время, опыт и абсолютный контроль над первой собакой. Если животное не управляемо на сто процентов, оно попытается само «навести порядок» в стае, что неминуемо приведет к проблемам, которые уже придется решать хозяину.

По его мнению, вместо решения проблемы одиночества питомца хозяин рискует получить дополнительные трудности. Появление нового животного — это всегда стресс для старожила, который воспринимает новичка не как друга, а как конкурента. Вместо радостных игр в отсутствие хозяина первая собака будет находиться в постоянном напряжении, отслеживая перемещения «непрошеного гостя». Эксперт резюмирует: содержать нескольких животных возможно, но это требует от человека высокой ответственности, специальных знаний и готовности посвящать много времени регулированию их взаимоотношений. Прежде чем заводить второго питомца, стоит тысячу раз подумать, а не станет ли от этого хуже всем.

