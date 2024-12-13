Кинолог объяснил, зачем Блиновскую на суде охраняла собака

На последнем заседании королеву марафонов Елену Блиновскую сопровождал конвой, в составе которого была собака породы малинуа. Кинолог Алексей Ефремов в беседе с сайтом aif.ru объяснил, зачем к обвиняемой приставили овчарку для охраны.

Специалист объяснил, что в судебных случаях дриссерованных собак чаще всего приставляют для предотвращения провокации. Однако животное в данном случае выступает как элемент запугивания на психологическом уровне.

«Важно свести к минимуму вероятность нападения на подсудимую. Многое зависит еще от начальника конвоя. Вероятно, он решил перестраховаться. Дело громкое, много репортеров, зевак. И, видимо, указал при назначении конвоя в путевом листе кинологическое сопровождение», — полагает эксперт.

Выбор бельгийской овчарки малинуа эксперт счет неудивительным. Сейчас именно эту породу чаще используют российские спецслужбы. Она ловкая, у нее молниеносная реакция и она всегда готова к действиям. Немецкие овчарки менее подвижны и реактивны.

Ранее сообщалось, что юрист опроверг слухи об исчезновении миллиардного долга Блиновской.