Юрист Морозов опроверг слухи об исчезновении миллиардного долга Блиновской

Елена Блиновская еще не погасила долг перед налоговой службой, заявил ее юрист Иван Морозов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что миллиардный долг «королевы марафонов» исчез из базы ФНС.

Но юрист опроверг эти слухи, сообщает РИА Новости.

Елену Блиновскую арестовали в 2023 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей и отмывании денег.

Дело «королевы марафонов» рассматривает Савеловский суд Москвы.

15 ноября ФНС ликвидировала ИП Блиновской в связи с банкротством.

Ранее сообщалось о том, что ВТБ потребовал от Блиновской сотни миллионов рублей.