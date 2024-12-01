Юрист Морозов опроверг слухи об исчезновении миллиардного долга Блиновской
Фото: [официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы]
Елена Блиновская еще не погасила долг перед налоговой службой, заявил ее юрист Иван Морозов.
Напомним, ранее появилась информация о том, что миллиардный долг «королевы марафонов» исчез из базы ФНС.
Но юрист опроверг эти слухи, сообщает РИА Новости.
Елену Блиновскую арестовали в 2023 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей и отмывании денег.
Дело «королевы марафонов» рассматривает Савеловский суд Москвы.
15 ноября ФНС ликвидировала ИП Блиновской в связи с банкротством.
Ранее сообщалось о том, что ВТБ потребовал от Блиновской сотни миллионов рублей.