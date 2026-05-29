Кинолог Орлова рассказала, чем питомцы могут заразить хозяев весной и летом

С наступлением теплого сезона домашние питомцы проводят больше времени на улице, а вместе с долгими прогулками возрастают и риски для здоровья хозяев. MSK1.RU выяснил у тренера и методиста кинологического центра, члена Международной ассоциации кинологов-профессионалов, соавтора курса лекций для департамента ветеринарной медицины РУДН Яны Орловой, чем можно заразиться от любимого животного и как избежать опасности.

Одной из главных сезонных угроз эксперт назвала клещей. По ее словам, собака или кошка способны принести паразита домой просто на шерсти, даже если он еще не впился. Уже в квартире клещ может перебраться на человека. При этом Орлова подчеркнула, что болезни у людей и животных разные: человеку грозят болезнь Лайма, боррелиоз и клещевой энцефалит, тогда как питомцы страдают от собственных инфекций. Среди них специалист особо выделила дирофиляриоз — паразитарное заболевание, при котором гельминты поражают сердце, что часто приводит к гибели или инвалидизации животного. Ранее эта инфекция встречалась только в южных регионах, но теперь распространяется севернее. Кроме того, собаки и кошки болеют бабезиозом, который развивается стремительно и требует токсичного лечения.

При обнаружении впившегося клеща кинолог советует немедленно везти питомца в клинику, сдать паразита и кровь на анализ. Она добавила, что современные схемы терапии стали проще и менее токсичны, но риски сохраняются, поэтому важна бдительность.

Еще один источник заражения — гельминты. Частицы грязи и экскрементов остаются на лапах после прогулки, а сами животные познают мир, пробуя поверхности на вкус. Дома хозяева обнимают, гладят и целуют любимцев, позволяют им облизывать лицо и руки. Орлова призвала не впадать в паранойю, но мыть руки после контакта, особенно перед тем, как трогать лицо или еду. Если питомца регулярно обрабатывают от паразитов, а человек соблюдает гигиену, риск серьезного заражения невысок. Однако он возрастает, если собака гуляет в грязных местах или там, где много бродячих животных.

Базовая рекомендация — давать препараты от внутренних паразитов раз в три месяца. От внешних паразитов животное обрабатывают в зависимости от средства: один препарат действует около месяца, другой — до двенадцати недель. Специалист порекомендовала в регионах с повышенной активностью клещей и случаями бабезиоза или дирофиляриоза обрабатывать питомца чаще, а схему обязательно согласовать с ветеринаром.

Отдельно Орлова остановилась на царапинах и укусах. Царапину от домашнего питомца достаточно промыть антисептиком и обработать мазью. Брать на руки уличных кошек и сажать их на голые колени кинолог считает плохой идеей: рана может быть загрязнена землей. С укусами ситуация серьезнее: если человека укусило чужое или бродячее животное, необходимо проверить наличие прививок и ветеринарного паспорта, а при сомнениях — сразу обращаться к врачу. Эксперт подчеркнула, что диких животных трогать нельзя ни при каких обстоятельствах: если зверь сам идет на контакт, он может быть голодным или больным. Особую опасность представляет бешенство — неизлечимая после появления симптомов болезнь.

Специалист также напомнила, что обрабатывать и вакцинировать необходимо не только комнатных, но и свободно гуляющих кошек и собак. Контакта с хозяином все равно не избежать: питомца гладят, кормят, трогают. Ветеринары рекомендуют прививать собак от бешенства, чумы плотоядных, парагриппа, аденовирусной и парвовирусной инфекций, лептоспироза, а кошек — от кальцивироза, ринотрахеита и панлейкопении.

Главный вывод, который делает Орлова: внимательное отношение к обработкам, регулярная вакцинация и мытье рук позволяют сохранить здоровье и питомца, и хозяина.