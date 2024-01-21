Кинолог Уражеский перечислил методы защиты лап питомцев от реагентов в зимний сезон
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В зимний период прогулки с питомцами могут стать для них небезопасными в связи с противогололедными реагентами, которые рассыпаны на тротуарах. Кинолог Владимир Уражевский назвал методы, которые помогут в зимний сезон уберечь животных. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, после прогулки с питомцем необходимо тщательно промыть лапы.
Эксперт добавил, что также важно внимательно осмотреть лапы собаки на наличие ран, которые следует обработать.
По его мнению, собак маленьких и средних размеров идеально перенести на руках через тротуар, а больших лучше всего выгуливать в парке.