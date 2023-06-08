«Кинопоиск» назвал имя самой популярной российской актрисы

Интернет-сервис для просмотра фильмов и сериалов рассказал, кого можно назвать самой популярной актрисой в стране на сегодняшний день. Об этом пишет портал «Дни.ру»

В апреле и мае текущего года Любовь Аксенова заняла первое место в рейтинге актрис и актеров, что играют в зарубежных и российских сериалах. Именно она сейчас по праву считается самой популярной в России.

Последние семь недель триллер «Жить жизнь» не выходит из ТОП-10 наиболее известных сериалов. Согласно данным «Индекс Кинопоиск Pro», в двадцатку этого же списка сразу же попадали новые сезоны «Бывших», где так же снималась Аксенова.

А карточка актрисы на интернет-площадке этой весной открывалась чаще остальных, более 140 тысяч раз. Аксенова с благодарностью к зрителям рассказала о том, что не меньший вклад в эти кинопроекты вложили кастинг-директора, сценаристы, режиссеры, операторы, художники и др.