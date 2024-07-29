Кинопоказ для детей участников СВО прошел в Лобне
Фото: [Администрация г.о. Лобня]
Бесплатный кинопоказ был организован для детей бойцов СВО в Лобне, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. В мероприятии также приняла участие глава городского округа Анна Кротова.
Просмотр прошел в Доме культуры «Чайка». Ребят угостили попкорном и представили им мультфильм «Гарфилд». По словам Кротовой, после киносеанса дети обсудили ленту и ее героев.
«Все остались довольны — хороший фильм и позитивные эмоции», - добавила она.
В Лобне продолжает работу центр поддержки участников СВО и их семей. Он расположен на Мирной улице, д. 13 к. 2.