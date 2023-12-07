Кинопоказы проекта «Смотри.Знай.Думай» начались в Подмосковье

МИСК Подмосковья и канал RT Documentary организовали в регионе серию показов документальных фильмов в рамках проекта «Смотри.Знай.Думай». Первый в этом году показ состоялся в Одинцово.

По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, проект флагманский. В прошлом декабре в его рамках молодежи представили картину журналиста Андрея Медведева под названием «Освобождение».

Министр отметила, что проект получил много положительных отзывов. Стало понятно, что молодежь заинтересована в просмотре документальных фильмов и хочет знать, что происходит в зоне СВО, хочет обсуждать эту тему.

Она добавила, что в рамках проекта молодежь региона сможет увидеть пять документальных картин международного фестиваля «RT.Док: Время героев».

Сегодня молодежь посмотрела фильм «Военкоры». Картина рассказывает о работе корреспондентов в зоне СВО. Кинопоказ посетил автор ленты Руслан Гусаров.