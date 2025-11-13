Киношная легенда на улицах Подольска: легендарный Mercedes Штирлица заметили в Подмосковье

На улицах Подольска наблюдалось необычное зрелище: эвакуатор перевозил темно-синий Mercedes-Benz Typ 230 W143 — точную копию автомобиля, на котором разъезжал легендарный Штирлиц в культовом сериале «Семнадцать мгновений весны». Об этом пишет REGIONS .

Раритетный автомобиль с черной крышей и запаской на левом крыле горделиво покоился на платформе, вызывая восхищение случайных прохожих и настоящий восторг автолюбителей, мгновенно опознавших в нем исторический артефакт.

Этот Mercedes-Benz среднего класса выпускался с 1937 по 1941 год и в свое время считался технологическим прорывом: его 2,2-литровый шестицилиндровый двигатель развивал 55 лошадиных сил и позволял разгоняться до 116 км/ч. Интересно, что во время топливного кризиса такие машины часто переоборудовали для работы на дровах. Сегодня сохранившиеся экземпляры стали объектом охоты для коллекционеров — стоимость хорошо сохранившегося Mercedes Typ 230 может достигать 220 тысяч долларов.

Происхождение автомобиля и конечный пункт его назначения остаются загадкой. Возможно, раритет приобретен местным коллекционером или готовится к участию в новых кинопроектах — его появление на улицах Подольска напомнило горожанам, что история иногда материализуется в самых неожиданных местах.

