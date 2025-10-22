Редкая икона XVIII века впервые выставлена в Сергиево-Посадском музее

Сергиево-Посадский музей-заповедник представил масштабное обновление экспозиции «Любовью и единением спасемся» на территории объекта «Конный двор». Как сообщает REGIONS, с 21 октября выставка, посвященная образу Сергия Радонежского, пополнилась рядом уникальных артефактов, включая ранее не выставлявшиеся эскизы Михаила Нестерова и икону XVIII века из частного собрания.

Новые поступления позволяют проследить эволюцию иконографии святого на протяжении трех столетий, что представляет особый интерес для ценителей истории и православного искусства. У посетителей будет уникальная возможность увидеть раритеты, которые обычно недоступны широкой публике.

Среди ключевых новинок — два эскиза Михаила Нестерова «Отрок Варфоломей» и «Скит» из собрания музеев Королева, ранее принадлежавшие критику Сергею Дурылину. Особый интерес представляет впервые выставленная икона Сергия Радонежского с житием, созданная в XVIII веке и до недавнего времени хранившаяся в частной коллекции.

Дополняют экспозицию раритеты из музейных запасников: шитая золотом пелена с образом Богоматери и серебряный стакан с чеканным изображением благословения Дмитрия Донского Сергием Радонежским.

Выставка, работающая с ноября 2024 года, уже приняла более 30 тысяч посетителей. Увидеть обновленную экспозицию можно до конца ее работы в музее «Конный двор» со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00.

