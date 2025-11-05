Кинотеатр сжег роговицы: жуткие последствия сеанса в Абакане могли коснуться более 32 человек

Массовое поражение глаз зрителей, посетивших кинотеатр «Наутилус» в Абакане, может оказаться больше официальных данных. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

По информации ведомства, с симптомами ожога после просмотра фильма «Папины дочки» в больницу обратились 32 человека, из которых 20 — дети. Однако ведомство не исключает, что часть пострадавших могла начать лечение дома или в частных клиниках, что могло просто не попасть в официальную статистику.

«По официальным данным, в больницу обратились 32 человека, однако часть могла пойти в частные клиники или начать лечение дома», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в канале агентства в мессенджере MAX.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а прокуратура Хакасии начала собственную проверку.

Уральское издание также отмечает, что врачи всем обратившимся поставили диагноз «фотоофтальмия» — острый ожог роговицы и слизистой оболочки глаза, вызванный интенсивным ультрафиолетовым излучением. Это состояние, известное также как «снежная слепота», проявляется резкой болью, ощущением песка в глазах, светобоязнью и обильным слезотечением. Одна из пострадавших, Олеся, рассказала URA.RU, что в течение всего сеанса в зале работали бактерицидные ультрафиолетовые лампы. После рекламы свет выключили, а лампы остались гореть. К 22 часам ее глаза покраснели и стали болеть и слезиться. Ночью дети женщины плохо спали из-за сильного жжения, а утром вся семья была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

