Рабочие повредили канализацию, вызвав фекальный потоп в доме в Шушарах

Жители одной из многоэтажек в поселке Шушары, расположенном в Санкт-Петербурге, выразили недовольство из-за фекального затопления. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой «Фонтанка SPB Online».

По данным источника, во время установки газопровода работники случайно повредили канализационные трубы на стыке Новгородского проспекта и Школьной улицы.

Это привело к тому, что сточные воды затопили подвал здания, находящегося по адресу Вилеровский переулок, 6. Из-за этой коммунальной аварии жители свыше 2 тыс. квартир в этом доме лишились доступа к воде более чем на сутки.

«Обещали дать воду в 10:00, потом в 12:00, пока ничего. Это один из самых больших домов в СПб, вроде, мы на четвертом месте, то есть масштаб большой. Дежурный прокурор города посочувствовал и сказал писать жалобы», — посетовала одна из жительниц дома.

Поздно вечером 22 сентября стало известно, что организация, ответственная за повреждение канализации, начала работы по откачке нечистот из подвала. Управляющая компания, обслуживающая дом, организовала для жильцов места, где они могут получить воду для повседневных нужд.

