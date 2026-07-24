Кипяток и нож: пожилой россиянин получил срок за жестокую расправу над знакомым

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор 70-летнему местному жителю, который во время застолья облил знакомого кипятком и нанес ему несколько ножевых ранений, пишут Тульские известия .

Инцидент произошел в апреле 2026 года на улице Лихвинской в Туле. На кухне одного из домов пенсионер распивал спиртное с 45-летним знакомым. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт. Пожилой хозяин дома схватил разогретый чайник и вылил кипяток на голову и плечи оппонента, а затем несколько раз ударил его кухонным ножом в область головы и шеи.

От полученных травм пострадавший едва не лишился жизни — медики квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью.

На суде подсудимый полностью признал вину. Суд квалифицировал его действия по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Наказание составило 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Помимо реального срока, суд взыскал с осужденного ₽300 тыс. в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда. Приговор вступит в законную силу после апелляционного обжалования, если стороны не воспользуются этим правом.