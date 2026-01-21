«Кипяток из крана». Прокуратура подтвердила гибель 75-летнего жителя Обнинска после ожогов

По информации региональной прокуратуры, пенсионер получил обширные ожоги, воспользовавшись горячей водой из собственного водопровода. После госпитализации он провел в больнице 22 дня, но медикам не удалось его спасти.

Поводом для прокурорской проверки и последующего уголовного дела послужил сюжет на федеральном телеканале. В репортаже утверждалось, что мужчина погиб из-за того, что во время принятия душа вместо теплой воды на него внезапно полился кипяток. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), что указывает на возможные нарушения со стороны коммунальных служб.

Несмотря на заявление главы города Стефана Перевалова о том, что массовых обращений с ожогами не зафиксировано и известен лишь один такой случай с декабря, местные СМИ ранее сообщали о многочисленных жалобах жителей Обнинска на нестабильную температуру и опасные скачки горячего водоснабжения. Проверка обстоятельств происшествия продолжается.

