Кипр ввел новые визовые требования для туристов из России

Кипр объявил о введении новых визовых требований для туристов из РФ. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), обновленные условия фактически повторяют шенгенские, однако виза останется национальной, а не шенгенской.

Согласно новым правилам, процесс подачи заявки на визу теперь значительно удлинен — ее рассмотрение займет около 15 дней вместо прежних 3-4 суток.

В числе нововведений — необходимость предоставить выписку из Социального фонда РФ за последние десять лет, выписки с банковских счетов за последние три месяца и информацию о зарплате от работодателя за последние шесть месяцев. Также требуется предоставить копии всех страниц российского паспорта.

Эксперты отмечают, что ужесточение визовых процедур, скорее всего, негативно отразится на туристическом потоке. На данный момент интерес россиян к Кипру и так снижен из-за отсутствия прямого авиасообщения, а получение визы для посещения острова было и раньше довольно сложной процедурой.

Что касается авиаперевозок, то они по-прежнему ограничены. Наиболее популярным маршрутом стал транзит через Ереван (Армения), однако этого недостаточно для обеспечения полноценного трафика. Прямые рейсы через Стамбул (Турция) исключены. Остаются лишь ограниченные варианты вылета через Дубай и Доху.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заверили в безопасности поездок россиян в Грузию.