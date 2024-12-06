В Ассоциации туроператоров России заверили в безопасности поездок россиян в Грузию

Отечественные туроператоры отмечают падение спроса на поездки в Грузию. По информации Ассоциации туроператоров России, за последнюю неделю число новых бронирований значительно снизилось, что связано с протестами и столкновениями демонстрантов с полицией. По словам вице-президента АТОР Алексана Мкртчяна, спад спроса составляет около 12-15%, однако он не связан с прямой угрозой для путешественников. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что большая часть российских туристов осознает тот факт, что происходящие в Тбилиси протесты не направлены конкретно на них, а ведется разделение сфер политического влияния.

По мнению эксперта, на сегодняшний день в этой стране находится не менее 15 тыс. российских путешественников. Тем не менее ни одного случая нападения на россиян зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что любимыми турнаправлениями россиян в 2024 году стали поездки в Марокко и Японию.