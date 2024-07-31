Киргизский президент Жапаров подписал указ о запрете в стране вебкам-индустрии

На территории Киргизии теперь официально запрещен вебкам. Всем занятым в этой сфере грозит наказание. Указ по данному поводу подписал глава государства Садыр Жапаров. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Sputnik Кыргызстан» .

Теперь организаторов вебкам-студий, где производится съемка контента, может ожидать штраф в размере от 100 до 300 тысяч сомов, что эквивалентно 102-306 тысячам рублей. В самом крайнем случае, их могут даже лишить свободы на срок до семи лет.

Девушкам, которые принимают участие в создании такого контента, ожидает всего лишь штраф. Вебкам-модели могут быть оштрафованы на сумму в 10 тысяч сомов, то есть на 102 тысячи рублей.

Ранее россиянам напомнили, что Киргизия является одной из стран, куда россияне могут поехать не только без визы, но даже и без загранпаспорта. Въезд в нее совершается практически беспрепятственно для граждан РФ.