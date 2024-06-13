Турэксперт Мельник назвал принимающие без загранпаспорта российских туристов страны

По словам эксперта по туризму Николая Мельника, первоначально кажется, что поездки за рубеж без заграничного паспорта практически невозможны, тем не менее существует ряд государств, куда можно поехать на отдых без указанного документа. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что по внутреннему паспорту россияне могут посетить Абхазию, которая весьма набирает обороты в туристической сфере и предлагает разные интересные объекты размещения, пользующиеся спросом жителей РФ. Также без загранпаспорта возможен въезд в Белоруссию, где доступен экскурсионный и лечебно-оздоровительный виды туризма.

По мнению эксперта, можно рассмотреть и поездку в Казахстан, в Киргизию. Кроме того, эксклюзивным направлением является Армения, в которой представлено значительный объем вариантов отдыха. Без загранпаспорта разрешен въезд гражданам РФ и в Южную Осетию. Тем не менее данное направление не очень популярно у жителей нашей страны.