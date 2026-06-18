Киркоров, Долина и SEREBRO соберутся под открытым небом на фестивале

Курорт Завидово в конце июля превратится в музыкальную столицу. Здесь выступят Филипп Киркоров, Лариса Долина, группа SEREBRO, Ханна, Ирина Дубцова и другие звезды «Русского Радио». В программе – не только вечерний концерт, но и семейные пикники, спортивные активности от телеканала РУ.ТВ и даже пенная дискотека в аквапарке от радио Хит FM. Организаторы обещают отдых на любой вкус – от тихих прогулок до динамичных зарядок у воды.

25 и 26 июля на курорте Завидово развернется масштабная летняя программа от «Русской Медиагруппы». Тема этого уикенда – соединить музыку, спорт и загородную атмосферу. Гостей ждут концерты под открытым небом, интерактивы для всей семьи и полноценный день в аквакомплексе.

Первый день станет главным музыкальным событием. Вечером 25 июля на набережной выступят звезды «Русского Радио» – Филипп Киркоров, Лариса Долина, Ёлка, SEREBRO, Ирина Дубцова и Ираклий Пирцхалава. Компанию им составят Ханна и другие артисты. Концерт пройдет на фоне заката и живописных видов курорта, а между выступлениями организаторы пообещали розыгрыши призов.

Дневную часть первого дня отдадут телеканалу РУ.ТВ. Для самых маленьких проведут «Пикник РУ.ТВ КИДС» – с детским концертом и увлекательными играми. Затем эстафету подхватит программа «Спорт. Музыка. РУ.ТВ», где гости смогут совместить выступления артистов с активностями на свежем воздухе. Прийти можно на пару часов или остаться до вечера.

Второй день полностью посвятят водным развлечениям. В аквакомплексе «Завидово АКВА & СПА» радио Хит FM устроит фестиваль «Хитовые выходные». Утренняя зарядка с ведущей Дианой Терешковой, затем спорт-активы и кульминация – пенная дискотека прямо в аквапарке. Формат легкий, шумный и идеально подходящий для тех, кто не привык сидеть на месте.

По словам заместителя генерального директора «Русской Медиагруппы» Аллы Володиной, для компании важно создавать события, которые дарят эмоции и собирают разные поколения. Генеральный директор «Васта Отель Менеджмент» Евгений Макаров добавил, что Завидово превращается в площадку для крупных культурных проектов, и этот фестиваль станет одним из главных событий лета.