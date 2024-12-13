«Разрешает все»: психолог раскрыла, как вседозволенность детей Филиппа Киркорова может повлиять на их судьбу

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория заявила , что отец разрешает им с братом все, что они захотят. Однако подобная вседозволенность может привести к неприятным последствиям. Как подобное воспитание скажется на будущем детей Киркорова, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Эксперт отметила, что на самом деле сомневается во вседозволенности детей Филиппа Бедросовича, а также напомнила слова самого артиста, который заявлял, что его дети сами зарабатывают на свои нужды.

«Это отличная отцовская позиция, я ее очень уважаю. Ведь самое страшное, что действительно может случиться с детьми известных, популярных и богатых родителей — это то, что им все будет доставаться без всякого труда и, соответственно, будет обесцениваться. Поэтому насчет детей Филиппа Киркорова мы можем быть более-менее спокойны», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, ребята растут без мамы, а отцы, продолжила эксперт, все же меньше склонны потакать детям во всем и все им разрешать.

«Шаблон поведения, который разрешает ребенку все, конечно, провокационный, потому что, когда так говорят, очень редко имеют в виду буквальный смысл. Например, разрешать ходить под себя или в кровать, валяться во всем этом, как делают маленькие дети. То есть здесь имеется в виду, что ребенок уже стал более или менее сознательным членом общества, сознательной личностью», — добавила Метальникова.

Но в данном случае, по словам психолога, задача взрослого человека — гармонизировать и направить желания ребенка на благо ему и окружающим.

«Например, если ребенок увидел в рекламе гамбургер и захотел его — это не всегда значит, что он действительно его хочет. Возможно, он просто поддался влиянию этой рекламы. Такие импульсы важно фокусировать на одну или несколько конкретных целей, но не на сто одновременно», — подчеркнула эксперт.

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