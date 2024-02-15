Киркоров после приезда в ДНР написал слезливый пост о российских героях

Продолжающий замаливать грех голой вечеринки Насти Ивлеевой исполнитель Филипп Киркоров посетил таки Донбасс. Там певец исполнил ряд своих самых ранних хитов, пообщался с бойцами, а потом ринулся, нет, не на передовую, а —отчитываться о своей поездке пользователям в соцсетях.

В своем первом посте после приезда в ДНР Киркоров с присущим ему псевдопафосом написал о российских героях, рискующих жизнями на линии фронта.

«Шахтер», Горловка. В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит«Атлантида». Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит силами наших героев», — слезливо написал Киркоров своем аккаунте в соцсетях.

Свои слова певец дополнил фотографией, на которой он в скромной кожаной куртке-косухе и вязанной шапке стоит в разрушенном концертном зале, где он, по его словам, когда-то давно выступал.

Напомним, Киркоров недавно вернулся в РФ из поездок по ОАЭ и США. По возвращении певец сразу поехал в ДНР. В России все его выступления отменены еще с прошлого года.

Ранее мы писали, что народный артист РФ Назаров высмеял Киркорова после поездки на СВО.