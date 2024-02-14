Народный артист РФ Назаров высмеял Киркорова после поездки на СВО

Филипп Киркоров попал в скандал после «голой» вечеринки. Поп-король пытается искупить свою вину благотворительностью. Недавно он приезжал с концертом и гумпомощью на Донбасс. Однако не все верят в благие намерения исполнителя. Народный артист РФ Юрий Назаров («Андрей Рублев», «Маленькая Вера») в беседе сайтом aif.ru рассказал, почему поездка артиста ему не по душе.

Юрий Назаров не первый, кто высказывает критику из-за поездки Филиппа Киркорова в зону СВО. Он согласился с актрисой Яной Поплавской, которая на днях резко высказалась в адрес звезды и продюсера Иосифа Пригожина. Последний встал на защиту опальных артистов. Он заявлял, что резонанс привел к убыткам не только Киркорова: пострадали телеканалы, шоу, организаторы мероприятий и т.д.

Тем временем в СМИ сообщали, что концерты поп-артиста стали дешевле на четыре миллиона рублей.

«Ой, ты мой маленький, обнищал совсем Филя. Ну, пусть ко мне зайдет, я ему чайку налью, бедолажечке. А если серьезно, то раньше надо было думать. И думать головой, а не другим местом. Надоел уже до черта своими скандальными выходками, а теперь он вот бедненький у нас», - высказался Юрий Назаров.

По мнению актера, звездам пора перестать участвовать в скандалах и совершать аморальные выходки для пиара: они уже заработали свои миллионы, а тепреь пришло время молодых исполнителей.

Ранее сообщалось, что Поплавская поставила на место Пригожина и Киркорова.