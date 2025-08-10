Киркоров поздравил Ротару с днем рождения и нарвался на гнев Сети

После того как Филипп Киркоров поздравил с днём рождения Софию Ротару, в его адрес в социальной сети Instagram* прозвучала мощная критика россиян.

В честь дня рождения Софии Ротару, который она отметила 7 августа, Филипп Киркоров выразил ей свою признательность. Он поблагодарил её за радость, песни и творчество. Также он пожелал ей, чтобы в её доме и сердце всегда царили любовь и счастье.

«Мурашки не поддаются логике, правилам и закону. Они случаются там, где их совсем не ждут… Я помню нашу первую встречу… И мурашки! Вторую, третью, десятую, сотую… Всегда они отражают правду, подлинность, данность, суть: когда сердце бьется часто», — обратился к артистке исполнитель.

В комментариях к посту мнения пользователей разделились. Часть комментаторов присоединилась к поздравлениям, а другие выразили своё недовольство по поводу дружбы Киркорова с Ротару, которая после начала специальной военной операции поддержала Украину.

«Филимон, ты не опух случаем? Может, и ты на ВСУ собираешься», — не стерпела такого от Киркорова одна из пользовательниц сети.

* — компания Meta, которой принадлежит данная соцсеть, признана экстремистской и запрещена на территории РФ