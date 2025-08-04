ФНС сняла ограничения по счетам композитора Юрия Антонова

Федеральная налоговая служба (ФНС) сняла все ограничения с операций по счетам известного композитора и исполнителя Юрия Антонова. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус» сообщило РИА Новости.

В середине июля в системе были зафиксированы решения налоговой службы о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам артиста. Причины этих временных ограничений не раскрывались.

Антонов, являющийся индивидуальным предпринимателем (ИП) с июля 1997 года, ведет деятельность в сфере исполнительского искусства. Несмотря на почтенный возраст (композитору 80 лет), он продолжает активную творческую работу.

Ранее издание «Постньюс» сообщило, что рэпер Глеб Голубин (более известный под псевдонимом Pharaoh) задолжал налоговой более 270 тыс. рублей. Одной из вероятных причин задолженности стали неоплаченные штрафы.