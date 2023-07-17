Киркоров проводит время с Керимовой на выступлениях и показах мод

Как сообщает портал «Дни.ру» , поп-звезда все чаще появляется на людях со звездным дизайнером Аникой Керимовой. Уже несколько месяцев между ними поклонники замечают достаточно теплые отношения.

Стало известно, что Киркоров и Керимова явились по приглашению Лепса на его сольный концерт, посвященный 61-му Дню Рождения певца. А что касается выступлений самого поп-короля, то он прилюдно представил брюнетку публике на одном из них, хотя больше никто из его близких подруг не удостаивался такой чести.

Еще Киркоров подарил Керимовой чудесный подарок: он отвез девушку в Италию на показ Dolce&Gabbanа. По ее словам, Филипп очень внимателен к людям, и может по-настоящему удивлять. Очевидно, что они оба очарованы друг другом.