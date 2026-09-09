Киркоров раскрыл, почему перенесли открытие памятника родителям: в дело вмешались бюрократы

Во время мероприятия артист рассказал, что ему пришлось потратить время, чтобы утвердить перенос праха его матери Виктории Марковны из Софии в Москву. Также Киркоров перезахоронил в семейной усыпальнице останки бабушки и дедушки по материнской линии, чей прах тоже привезли из Болгарии.

Урны разместили рядом с могилой отца исполнителя Бедроса Киркорова. Церемония прошла тайно, на ней присутствовали только самые близкие родственники артиста.