Киркоров решил полностью сменить имидж и избавиться от волос

Как сообщает издание «Утро.ру» , певец отправился в отпуск. Там он не только решил отдохнуть, но и изменить свою внешность. К слову, гардероб звезды также претерпел некоторые изменения.

В последние дни Филипп Киркоров все чаще носил кепку, как и другие головные уборы. Они скрывали то, что происходит у него на голове. А скрывать, видимо, есть что.

Как оказалось, Киркоров теперь ходит без волос. Он подстригся коротко после своих многочисленных экспериментов. До этого ему удалось примерить абсолютно разные образы с прическами. Певец оправдывает это тем, что совсем скоро выпустит новую музыку.

Конечно, это только одна из причин. Даже здесь, в России, началась настоящая жара, не говоря уже о Греции, где и остановился Киркоров. Так что решение отстричь волосы было довольно практичным.