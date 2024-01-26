Киркоров сбежал из России в США под руку с мускулистым красавцем из Донбасса

Российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров недолго горевал после скандала из-за «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой и последовавший на этим отмены его концертов и новогодних эфиров на ТВ.

Как пишет ряд СМИ, по-началу артист пытался подзаработать в Дубае. А теперь выяснилось. что Киркоров махнул через океан и уже засветился в США, где был замечен на концерте певицы Мадонны.

При этом особо отмечается, что Киркоров махнул в Штаты не один. С ним рядом был замечен мускулистый молодой человек, который внешностью пытается копировать своего визави. Позднее выяснилось, что исполнителя сопровождает его давний друг и с недавнего времени концертный директор Максим Ситник. Последний, как выяснили журналисты, является выходцем в востока Украины.

Именно с Ситником Киркоров и был замечен в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Отмечается, что теперь уже, пожалуй, бывший российский поп-король с товарищем набрали вдоволь мерча американской певицы.

Ранее Киркоров пожаловался в соцсетях, как остался без шмоток Balenciaga из-за СВО и Путина.