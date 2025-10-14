По информации, предоставленной российскими силовыми ведомствами, один из заместителей командира Вооруженных сил Украины во Львовской области организовал использование военнослужащих в личных целях.

Сообщается, что офицер направил нескольких подчиненных для выполнения хозяйственных работ по просьбе своего знакомого предпринимателя.

Как уточнил источник, в период с марта по сентябрь текущего года военные занимались укладкой брусчатки по коммерческим контрактам бизнесмена с местными общинами. При этом все заработанные средства, по данным агентства, присваивались самим командиром.

Кроме того, в обязанности военнослужащих входили работы по ремонту в личном доме предпринимателя и восстановление памятников на семейном захоронении его родственников. Взамен за использование солдат в качестве рабочей силы офицер гарантировал им защиту от переброски на линии боевого соприкосновения.

