Кирпичный дождь на Молодежной: в Волжском дом сыплется на тротуар

В Волжском разгорается скандал вокруг ветхого жилья. Особое беспокойство вызывает общежитие по адресу Молодежная, 42, которое, по словам очевидцев, превращается в пыль.

Судя по фотографиям, угол здания уже не выдержал нагрузки и обвалился, оставив после себя груду щебня. Местные власти отреагировали своеобразно: опасную зону просто отгородили ленточкой. Люди возмущены: проходя мимо, каждый рискует получить камнем по голове, а то и попасть под завал целой стены.

В плачевном состоянии находятся и дома под номерами 34, 40 и 46. Картину дополняют гниющие стены и свисающие провода, а под ногами хрустит битая штукатурка. Жильцы сетуют, что статус аварийных их домам не присваивают, а значит, о переселении можно забыть.

«Остается только ждать, пока рухнет все окончательно — тогда, может, власть услышит», — так описывают безысходность ситуации местные жители.

