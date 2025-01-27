Киселев отреагировал на присвоение Кеосаяну звания «Заслуженный артист России»

Звание Заслуженного Тигран Кеосаян получил неделей ранее. Однако режиссер об этом не знает, так как до сих пор находится в тяжелом состоянии. Владимир Киселев отметил, что сочувствует деятелю искусств и его семье в связи с ситуацией. В то же время продюсер порадовался, ведь Кеосаяна «справедливо и заслуженно отметили гордым званием».

«Просто огромная благодарность Верховному Главнокомандующему за справедливость – хотя бы в этой ситуации человек удостоен звания при жизни, хотя ему и приходится сейчас за нее бороться», — прокомментировал Киселев.

Киселев также напомнил, что в России многие исполнители патриотических песен достойны особого внимания, однако их затмевают артисты с крупной пиар-кампанией. Ведь помимо песни «Я русский» можно изучить и «Балладу о солдате» Алехно, «Мы не уйдем» Джанго, «Солдат» Акима Апачева и другие. По мнению продюсера, эти многие знаменитости, поющие о главном, так и остаются несправедливо незамеченными.

Напомним, что Тигран Кеосаян является режиссером, продюсером и муже главеда телеканала RT Маргариты Симоньян. В ночь на 9 января журналистка сообщила, что ее супруг пережил клиническую смерть и пребывает в коме.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова пригрозила украинским СМИ за ядовитую реакцию на кому Кеосаяна.