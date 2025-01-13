Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, прокомментировала реакцию украинцев на состояние здоровья телеведущего Тиграна Кеосаяна. Она отметила, что, по прогнозам врачей, Кеосаян должен был умереть ещё в 2008 году, но он выжил и продолжал выполнять свою работу в течение 15 лет, несмотря на то, что перенес три инфаркта.

Несколько дней назад главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у супруга «давным-давно очень больное сердце».

После этого в различных украинских СМИ и пабликах начали появляться публикации радостного характера с пожеланиями Кеосаяну «поскорее отправиться на тот свет».

«Тигран почти умер в 2008 году, когда в предынфарктном состоянии попал на операционный стол. Но вопреки очевидному диагнозу он тогда не просто выжил, а прожил на всю катушку больше 15 лет и родил еще трех детей. Мало того, он как будто должен был после операции 2008 года реализовать какую-то особую миссию — быть на информационных бастионах в период с 2014 по 2024», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Российский дипломат в целом выразила свое недовольство украинскими СМИ, которые представляют Кеосаяна в позитивном свете, ссылаясь на скоро постигнувшую их карму.

Ранее Маргарита Симоньян раскрыла подробности клинической смерти Кеосаяна.