Киселев восхищен гражданской позицией артистов Украины

Однако и там поднялось обсуждение политических позиций звезд, особенно тех, кто уехал за границу после событий 24 февраля. Владимир Киселев заговорил о патриотизме и знаменитостях, которые покинули Родину.

Киселев не поддерживает ни одну из них несмотря на то, что когда-то поддерживал с ними дружескую связь. К слову, музыкант надеется на продолжение общения, хоть и считает политическую позицию уехавших из России звезд неприемлемой.

В то же время он отметил, что украинские артисты проявляют патриотизм и поддерживают свою страну, активно поддерживая АТО (антитеррористическая операция).