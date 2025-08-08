Кишащие кишечной палочкой, стафилококком и листериями испанские слизни атаковали Московский регион

В Москве и Московской области активизировались опасные испанские слизни. Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам не контактировать с этими существами. В социальных сетях распространяется информация о том, что в Чехове женщина обнаружила на своем участке аж 300 слизней.

Специалисты в области биологии обращают внимание на то, что в слизи моллюсков содержится большое количество кишечной палочки, стафилококка и листерий. Эти микроорганизмы могут вызвать различные заболевания.

Чтобы избежать заражения, необходимо тщательно мыть руки с мылом, особенно после контакта с моллюсками. Также следует тщательно мыть овощи и фрукты, которые могли контактировать с моллюсками.

Специалисты утверждают, что в настоящее время у этих вредителей нет природных врагов в России. Ежи, куры и другие животные массово погибают после взаимодействия с ними, а сами слизни питаются всем подряд и размножаются без ограничений.

Специалист по сельскому хозяйству из Дубны Анатолий Михайлов, который уже более двух десятилетий занимается изучением почвы и растений, в разговоре с REGIONS поведал, что ни в коем случае нельзя недооценивать опасность.

«Слизни — не просто надоедливые вредители, это переносчики опасных бактерий. Слизь очень липкая и плохо смывается, а вместе с ней могут остаться и патогены», — рассказал Михайлов.

Агроном предупредил: крайне важно как можно тщательнее промывать овощи и фрукты, если на них есть следы слизи. Даже выращенная на собственном участке зелень может быть заражена, подчеркнул Михайлов.