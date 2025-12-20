Logo

Кислородный голод ночью — больное сердце днем: как дыхание калечит сердце

Monavista: апноэ во сне ускоряет износ сердечно-сосудистой системы

istockphoto.com/fizkes

Американские кардиологи в ходе исследования установили, что синдром обструктивного апноэ сна представляет серьезную угрозу для сердечно-сосудистой системы, способствуя ее ускоренному старению. Эпизоды кратковременной остановки дыхания во сне, вызывающие гипоксию, приводят к патологическим изменениям в организме, сообщает  monavista.ru.

Экспериментальное моделирование условий гипоксии показало, что она вызывает стойкое повышение артериального давления, снижает эластичность стенок сосудов и ухудшает сократительную способность сердечной мышцы. Также были зафиксированы нарушения скорости кровотока и дисфункция в работе электрофизиологических механизмов сердца.

В результате пациенты с диагнозом апноэ сна имеют более высокий риск летального исхода по сравнению с людьми без нарушений дыхания. Кардиологи подчеркивают необходимость своевременной диагностики этого состояния и его терапии с применением специального оборудования, что позволит предотвратить преждевременное изнашивание сердца и снизить смертность.

