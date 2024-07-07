Самолет с пассажирами загорелся в петербургском аэропорту Пулково

Двигатель самолета «Салехард — Санкт-Петербург», севшего в аэропорту Путково в Санкт-Петербурге вечером в воскресенье, 7 июля, загорелся во время рулежки по взлетно-посадочной полосе. Об этом информирует пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Сообщается, что на место сразу были вызваны экстренные службы, которые провели тушение пожара. Пассажиры и экипаж самолета были сразу же эвакуированы, обошлось без пострадавших.

«По факту инцидента Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку», — приводится в сообщении.

В настоящее время следователем проводится осмотр самолета. Устанавливаются причины воспламенения двигателя воздушного судна.

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