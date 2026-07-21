Китай открыт еще на полтора года: турпоток из России может взлететь на 50 процентов

Россия и Китай продлили взаимный безвизовый режим до конца 2027 года. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, соответствующее соглашение подтвердили обе стороны, а президент Владимир Путин подписал указ о продлении.

В АТОР прогнозируют, что в 2026 году турпоток из России в Китай вырастет на 40–50 процентов, а в сегменте организованных туров — до 70 процентов по сравнению с прошлым годом. Россияне все активнее осваивают материковый Китай и комбинированные маршруты, а не только остров Хайнань.

Продление соглашения важно и для въездного туризма. По данным АТОР, в 2025 году Китай стал главным поставщиком иностранных туристов в Россию: страну посетили более 834 тысяч граждан КНР, а в первом квартале 2026 года турпоток прибавил еще 44,4 процента год к году. Самыми востребованными у китайских гостей остаются Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Байкал, а также приграничные Амурская область и Приморский край.