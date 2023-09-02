Как сообщает агентство «РИА Новости» , китайский народ испытывает глубокое уважение и благодарность к Советскому Союзу за его вклад в победу над Японией во Второй Мировой войне.

Военный атташе Китая, генерал-майор Куй Яньвэй, заявил о глубоком уважении и признании вклада Советского Союза (СССР) в победу над Японией во Второй Мировой войне. По его словам, она унесла жизни и здоровье 35 миллионов человек.

Куй Яньвэй также отметил, что Китай получил широкую поддержку от международного сообщества во время войны, однако особое внимание уделяется вкладу Советского Союза.

Заявление генерал-майора отражает признание и уважение, которое Китай испытывает к военной помощи, предоставленной СССР в те времена. Китайский народ никогда не забудет вклад в разгром милитаристской Японии.