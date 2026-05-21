Китай против всего мира: почему культовый бренд решил разделить дизайн одного смартфона
Новая линейка мобильных устройств от известного технологического гиганта дебютирует в начале лета на внутреннем рынке. Однако глобальная модификация гаджета доберется до мировых прилавков со значительным опозданием и в другом конструктивном исполнении, пишет Ferra.
Раздельный графики релиза и визуальные метаморфозы
В экспертном сообществе появились эксклюзивные сведения о грядущем поколении смартфонов популярной молодежной серии от компании Huawei. По информации инсайдеров, первыми оценить возможности новинки смогут потребители внутри Китайской Народной Республики. Официальная презентация на домашнем рынке запланирована на 1 июня текущего года, где мобильный аппарат будет представлен вместе с новым флагманским планшетным компьютером MatePad Pro Max.
При этом глобальный релиз устройства для зарубежных покупателей состоится со значительной задержкой: международная премьера ожидается примерно через 6 месяцев после китайского анонса. Корпорация намерена существенно изменить экстерьер гаджета в зависимости от региона продаж. Если версия для внутреннего рынка Поднебесной получит монолитный цельный корпус, то для глобальных покупателей инженеры подготовят иную конструкцию. Международный вариант оснастят выразительной металлической рамкой по периметру, а лицевую и тыльную стороны прикроют премиальными стеклянными панелями.
Технические параметры и особенности премиальной версии
Несмотря на то, что производитель пока воздерживается от официальных комментариев и публикаций точных спецификаций, аналитики уже раскрыли структуру будущей линейки. Ожидается, что семейство мобильных устройств будет состоять из 3 модификаций: базовой Nova 16, более продвинутой Pro, а также топового флагмана Pro Max. Наибольший интерес у экспертов вызывают характеристики самой старшей модели. Смартфон с приставкой Pro Max должен получить следующие аппаратные решения:
- Передовой высокотехнологичный дисплей с диагональю 6,84 дюйма, выполненный по технологии LTPO с разрешением 1,5K.
- Фирменный производительный чипсет флагманской серии Kirin 9000 собственного производства.
- Сверхемкую аккумуляторную батарею на 7000 мАч, обеспечивающую внушительное время автономной работы.
- Продвинутый блок основных камер, куда войдут объектив с перископическим зумом и инновационный мультиспектральный датчик для точной цветопередачи при любых условиях освещения.