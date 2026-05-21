Китай против всего мира: почему культовый бренд решил разделить дизайн одного смартфона

Новая линейка мобильных устройств от известного технологического гиганта дебютирует в начале лета на внутреннем рынке. Однако глобальная модификация гаджета доберется до мировых прилавков со значительным опозданием и в другом конструктивном исполнении, пишет Ferra .

Раздельный графики релиза и визуальные метаморфозы

В экспертном сообществе появились эксклюзивные сведения о грядущем поколении смартфонов популярной молодежной серии от компании Huawei. По информации инсайдеров, первыми оценить возможности новинки смогут потребители внутри Китайской Народной Республики. Официальная презентация на домашнем рынке запланирована на 1 июня текущего года, где мобильный аппарат будет представлен вместе с новым флагманским планшетным компьютером MatePad Pro Max.

При этом глобальный релиз устройства для зарубежных покупателей состоится со значительной задержкой: международная премьера ожидается примерно через 6 месяцев после китайского анонса. Корпорация намерена существенно изменить экстерьер гаджета в зависимости от региона продаж. Если версия для внутреннего рынка Поднебесной получит монолитный цельный корпус, то для глобальных покупателей инженеры подготовят иную конструкцию. Международный вариант оснастят выразительной металлической рамкой по периметру, а лицевую и тыльную стороны прикроют премиальными стеклянными панелями.

Технические параметры и особенности премиальной версии

Несмотря на то, что производитель пока воздерживается от официальных комментариев и публикаций точных спецификаций, аналитики уже раскрыли структуру будущей линейки. Ожидается, что семейство мобильных устройств будет состоять из 3 модификаций: базовой Nova 16, более продвинутой Pro, а также топового флагмана Pro Max. Наибольший интерес у экспертов вызывают характеристики самой старшей модели. Смартфон с приставкой Pro Max должен получить следующие аппаратные решения: