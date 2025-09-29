Китай пускает россиян без виз, но ставит условие. И оно касается Турции

Как сообщил портал «Новосвят», с середины сентября 2025 года для граждан Российской Федерации стал доступен безвизовый въезд в Китай. Согласно заявлению китайского МИДа, данное решение призвано способствовать укреплению российско-китайских взаимоотношений.

«Новосвят» информирует, что граждане РФ могут пребывать на территории Китая до 30 суток с туристическими или деловыми целями без оформления визы. При этом сохраняется необходимость обязательной регистрации по месту пребывания в органах полиции. Данный режим будет действовать в экспериментальном порядке на протяжении года.

После введения новых правил наблюдается значительный рост интереса к поездкам в Китай среди российских туристов, сообщает портал. Число бронирований гостиниц на период новогодних каникул увеличилось в 2,3 раза, благодаря чему Китай вошел в тройку наиболее популярных направлений наряду с Таиландом и Белоруссией. Для въезда в страну требуется загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев, а также подтверждение бронирования авиабилетов и отеля.

Несмотря на упрощенную процедуру въезда, «Новосвят» предупреждает о возможности получения отказа во въезде. Особое внимание китайские пограничники уделяют лицам, в загранпаспортах которых имеются отметки о посещении Турции, что обусловлено непростыми отношениями между Китаем и Турцией. Наибольший риск отказа у тех, кто провел в Турции более 28 дней, но проблемы могут возникнуть и после кратковременных поездок.

Представители туристической индустрии также отмечают, что у россиян с турецким видом на жительство могут возникнуть сложности, подчеркивая, что подобные ситуации наблюдались и до введения безвизового режима.

