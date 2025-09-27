Ад для туристов: россияне недовольны отдыхом на Бали

Российские туристы, выбравшие для отдыха остров Бали, остались недовольны условиями курорта. Своими наблюдениями люди поделились на канале «Путешествие без багажа» на платформе «Дзен».

Одной из основных проблем стали серьезные транспортные проблемы. Многочасовые пробки значительно удлиняют путь из аэропорта до отелей, а большие расстояния между достопримечательностями требуют существенных временных затрат на перемещения.

Особую озабоченность вызывает ситуация с арендой двухколесного транспорта. Многие туристы берут байки, не имея при этом не только соответствующих прав и опыта вождения, но и страховки. По мнению туристов, это создает повышенные риски на дорогах.

Пляжный отдых также не оправдал ожиданий россиян. На острове практически отсутствуют пляжи, пригодные для комфортного и безопасного купания.

Кроме того, туристы отмечают, что за большинство услуг приходится дополнительно платить, включая парковку транспортных средств и вход на территорию пляжей. Это существенно увеличивает общие расходы на отдых.

Ранее сообщалось, что несколько десятков туристов, включая семью из России, отравились в отеле Турции.