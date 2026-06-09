Китай строит национальную ИИ-сеть за 295 млрд долларов: Huawei вытеснит Nvidia

Китай готовит масштабную государственную программу инвестиций в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в ближайшие пять лет на строительство центров обработки данных по всей стране будет направлено около 2 триллионов юаней (примерно 295 миллиардов долларов).

Разработкой плана занимаются ключевые государственные ведомства, включая Государственный комитет по развитию и реформам (NDRC). Предполагается, что основными операторами сети выступят госкомпании, в частности China Mobile и China Telecom, которым предстоит обеспечить связанность всех вычислительных хабов в единую сеть.

Особого внимания заслуживает требование к технологическому суверенитету: не менее 80 процентов используемого оборудования, включая чипы для искусственного интеллекта, должны поставлять местные производители. В числе ключевых поставщиков называется Huawei, что фактически означает вытеснение с китайского рынка американских компаний Nvidia и AMD.

Как отметил ведущий аналитик Forrester Research Чарли Дай, создание единой вычислительной сети позволит объединить разрозненные региональные ресурсы и предоставит предприятиям более широкий доступ к высокопроизводительным вычислениям. По словам эксперта, это также ускорит итерации моделей ИИ и расширение агентных и физических AI-сервисов в различных отраслях, а возведение этого проекта на уровень национальной стратегии обеспечивает согласованность политики и мобилизацию капитала.

Агентство называет этот план самой агрессивной попыткой Пекина заложить основу для будущего развития искусственного интеллекта. Китай готов пойти на такие расходы, даже несмотря на то, что траты в других областях начинают сокращаться из-за растущего государственного долга. Основным источником финансирования выступят суверенные долговые инструменты, включая сверхдолгосрочные специальные облигации госзайма, а также государственные фонды инвестиций в стратегические отрасли. Дополнительным источником станут банковские кредиты и частный капитал.

Стоит отметить, что эта инвестиционная цель выглядит скромнее на фоне показателей американских корпораций: только в этом году такие компании, как Meta и Microsoft, намерены выделить на развитие ИИ около 725 миллиардов долларов. Впрочем, строительство дата-центров в Китае обходится дешевле благодаря более низкой стоимости рабочей силы, комплектующих и строительства, а также за счет государственных субсидий. Указанная сумма также не учитывает расходы частных компаний, включая Alibaba и Tencent.

По данным источников, к 2028 году китайское правительство намерено объединить все разрозненные вычислительные мощности в единую сеть. Кроме того, в планы входит интеграция энергосетей с проектом ИИ-инфраструктуры, что может увеличить общий объем предполагаемых инвестиций как минимум до 5 триллионов юаней.