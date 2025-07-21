Китай захотел отомстить ЕС за санкции против себя и России
Эксперт Светов: санкции ЕС нацелены на независимость от России и Китая
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Политолог Юрий Светов в разговоре с Life.ru рассказал, почему Китай намерен отомстить Евросоюзу за санкции против России.
ЕС, освободившись от энергетической зависимости от РФ, теперь пытается снизить влияние Китая в своей экономике. В новый пакет антироссийских санкций Брюссель включил ограничения против китайских компаний, что вызвало резкую реакцию Пекина. По словам Светова, европейская сторона, следуя курсу США, сознательно идет на конфронтацию с Китаем, несмотря на огромный товарооборот — около 600 млрд евро в год.
При этом еврочиновники, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, активно ищут альтернативы в Средней Азии и Азербайджане, но быстро заменить китайский рынок, по оценке эксперта, вряд ли получится.
После последних санкций Пекин официально предупредил Брюссель о последствиях, и теперь Запад ждет ответных мер. Учитывая масштабы торговли, под удар могут попасть ключевые отрасли — от автомобилестроения до высоких технологий.
Ранее сообщалось, что Медведев заявил о продолжении ударов по Украине после новых санкций ЕС.