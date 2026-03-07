Смертельное падение: в Стамбуле женщина разбилась насмерть, сорвавшись с Галатской башни высотою 51 метр

В центре Стамбула произошла трагедия: женщина сорвалась с Галатской башни — одного из самых узнаваемых архитектурных символов турецкой столицы. Информацию об инциденте распространило государственное агентство Anadolu. По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Турецкое госагентство проинформировало, что на место происшествия прибыли медики. Оказать помощь пострадавшей не удалось — специалисты зафиксировали смерть.

«30-летняя Э. С. упала с Галатской башни», — сообщило агентство.

Средневековая каменная башня, построенная еще в XIV веке, привлекает тысячи путешественников со всего мира. Ее высота составляет 67 метров, а смотровая площадка, откуда открывается захватывающая панорама города, находится на отметке 51 метр. Для иностранных гостей вход на объект платный — билет обходится в 30 евро.

