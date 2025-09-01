Китаянка развесила баннеры, чтобы публично «поблагодарить» подругу за роман с ее мужем

Жительница Китая вывесила плакаты, чтобы выразить «благодарность» своей ближайшей подруге за ее связь с ее супругом, сообщил портал South China Morning Post.

По информации издания, красные полотна, обычно используемые в Китае для выражения искренней признательности, были размещены на ограде жилого комплекса в городе Чанша, провинция Хунань. Таким образом женщина решила донести до сведения общественности факт пятилетней интимной связи между ее лучшей подругой и мужем.

Преданная супруга рассказала, что поддерживала дружеские отношения с женщиной по имени Ши в течение 12 лет и лишь недавно узнала о ее многолетних «сексуальных услугах», которые она оказывала ее мужу, проводя с ним время в гостиницах в рабочее время. После начала служебного расследования, инициированного работодателем Ши, баннеры были демонтированы.

Сообщается, что женщине, разместившей баннеры, может грозить наказание, включая предупреждение, штраф или даже арест, в случае если будет доказано распространение заведомо ложной или клеветнической информации.

