Китайская домохозяйка 10 лет публиковала ложь о России в «Википедии»

Китайская домохозяйка под псевдонимом Чжэмао в течение десяти лет систематически публиковала ложные материалы о российской истории в китайской «Википедии». Об этом стало известно после расследования писателя-фантаста Ифаня, сообщает «Газета.Ru».

Ифань обнаружил несоответствия при подготовке своего нового произведения. Поводом для проверки послужила статья о якобы существовавшем в XIV веке Кашинском серебряном руднике, ставшем причиной конфликта между Тверским и Московским княжествами. Автор утверждала, что является дочерью дипломата и выпускницей МГУ, что придавало ей ложный авторитет. Писатель обратил внимание на странные расхождения: китайская версия статьи содержала значительно больше деталей, чем русская, а указанные источники не подтверждали изложенные факты.

Позже оказалось, что Чжэмао за 10 лет создала более 200 статей с вымышленными историческими событиями, которые годами оставались незамеченными сообществом редакторов. Она еще и получила за свое творчество награду.

Редакторы и другие волонтеры «Википедии» обратили внимание на жалобу писателя, проверили и убедились, что писательница всех обманывала. Китаянка была обычной домохозяйкой, сумевшей ввести в заблуждение читателей благодаря убедительному стилю изложения и грамотному оформлению статей.

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