Китайская Dreame показала люксовый смартфон с золотом и бриллиантами за $15 000

Китайская компания Dreame, известная своей бытовой техникой, решила покорить премиальный сегмент, пишет интернет-газета «Жук». Она представила линейку смартфонов Aurora, цены на которые стартуют от $10 тысячи достигают $15 тысяч.

Устройства украшены золотыми вставками и драгоценными камнями, а собираются они вручную. В некоторых моделях на задней панели даже разместили механические часы. Технические характеристики новинок производитель пока держит в секрете.

Вместе с люксовыми моделями Dreame показала и более технологичную новинку — смартфон со съемным модулем камеры. Он оснащен 1-дюймовым сенсором, крепится магнитом и подключается по Wi-Fi. Такой модуль можно использовать как отдельный фотоаппарат. Все новые смартфоны компании получат фирменный чип искусственного интеллекта Chixiao 01 мощностью 200 TOPS.

Пользователи Сети отреагировали на анонс с иронией: многие заметили, что настоящая роскошь сегодня — это передовые характеристики и премиальная сборка за $1-2 тысяч, а не позолота и камни.

Рынок люксовых смартфонов остается нишевым, но продолжает привлекать производителей возможностью использовать дорогие материалы и ручной труд. Например, российский бренд уже выпускал смартфон с барельефами животных из 24-каратного золота за $11 490.

