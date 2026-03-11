В Samsung объяснили функцию автоперезагрузки в Galaxy

Компания Samsung рассказала о новой функции безопасности, которая появилась в смартфонах Galaxy. Как передает портал u-f.ru, в линейке Galaxy S26 с февральским обновлением 2026 года добавили опцию автоматической перезагрузки. Она предназначена для защиты пользовательских данных в случае утери или кражи устройства.

Функция называется «Автоперезагрузка при длительной блокировке» и находится в меню настроек приватности. Если телефон не разблокируется в течение трех суток и при этом не было попыток входа, он сам перезагружается. После перезагрузки система переходит в особый режим: доступ к большинству возможностей и данных ограничен до тех пор, пока владелец не введет правильный пароль или не пройдет биометрическую проверку.

Таким образом, даже если злоумышленник завладеет смартфоном, он не сможет сразу получить доступ к личной информации. Автоматическая перезагрузка возвращает устройство в исходное защищенное состояние, и без повторной идентификации законного владельца данные остаются под замком.

В Samsung подчеркнули, что это нововведение значительно укрепляет механизмы защиты и особенно полезно при длительном отсутствии связи с телефоном.

