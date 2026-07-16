Китайская пара сделала из трехлетней дочери живой аттракцион: ее откормили до 35 кг

В Китае родители превратили свою трехлетнюю дочь в звезду мукбанга — снимали, как она поглощает огромные порции жирной и жареной пищи, и выкладывали видео в соцсети. В три года ребенок весит 35 килограммов — вдвое больше нормы. После общественного резонанса аккаунты семьи заблокировали, сообщает Oddity Central.

Пользователи интернета знали трехлетнюю девочку под именем «Пейци». Ее родители систематически публиковали ролики, где ребенок на камеру съедал огромные порции калорийной пищи. Вес девочки достиг 35 кг — это в два с лишним раза превышает возрастную норму. Заголовки видео звучали как «трехлетняя пухленькая девочка весом 33 кг» и «невероятный аппетит» — все ради привлечения подписчиков.

Когда история получила огласку, возмущенные пользователи потребовали прекратить съемки. Родители пытались оправдываться: заявляли, что у дочери всегда был хороший аппетит, а доходов от видео едва хватает на продукты. Однако интернет-давление нарастало.

В итоге видеоплатформы заблокировали аккаунты, связанные с «Пейци», а родители удалили свои страницы, пишет Oddity Central. Педиатры напоминают: лишний вес у детей раннего возраста ведет к серьезным нарушениям обмена веществ, проблемам с суставами и эндокринной системой. Использование ребенка для привлечения аудитории в подобных масштабах вызывает вопросы не только этического, но и юридического характера.