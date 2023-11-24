Китайские читатели поддержали Путина в его мнении о виновниках взрывов на «Северных потоках»
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Обычные китайцы массово разделили точку зрения российского президента, который утверждает, что Соединенным Штатам было очень выгодно взорвать газовые магистрали.
Во время выступления на саммите G20 Владимир Путин заявил, что устранение конкурентов по поставкам газа в Европу было очень выгодно Америке. С этим согласились читатели китайской газеты «Гуанча». Они тут же предположили, что расследования этих инцидентов ни за что не приведут к Америке. Скорее, во всем оставят виноватой Украину, которую просто сделают козлом отпущения.
«Взрыв трубопровода «Северный поток» полностью обнажил лицо Байдена и его администрации», - заявили комментаторы новостей.
Они добавили, что в юриспруденции обычно виновными оказываются те, кому наиболее выгодно совершение того или иного преступления. Америка же является наибольшим выгодоприобретателем от этих диверсий.