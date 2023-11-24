Во время выступления на саммите G20 Владимир Путин заявил, что устранение конкурентов по поставкам газа в Европу было очень выгодно Америке. С этим согласились читатели китайской газеты «Гуанча». Они тут же предположили, что расследования этих инцидентов ни за что не приведут к Америке. Скорее, во всем оставят виноватой Украину, которую просто сделают козлом отпущения.

«Взрыв трубопровода «Северный поток» полностью обнажил лицо Байдена и его администрации», - заявили комментаторы новостей.

Они добавили, что в юриспруденции обычно виновными оказываются те, кому наиболее выгодно совершение того или иного преступления. Америка же является наибольшим выгодоприобретателем от этих диверсий.